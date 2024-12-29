Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился сегодня 29 декабря: у кого из звезд день рождения 29 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 29 декабря: список известных личностей

29 декабря британский актер Джуд Лоу отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Джуд Лоу
Фото Imago, James Warren, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 декабря.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 29&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 29 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Джуд Лоу

Дэвид Джуд Хейворт Лоу — британский актер театра и кино. Родился 29 декабря 1972 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 52 года. Наибольшую известность приобрел после фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», а также «Шерлок Холмс».

Шарлотта Райли

Шарлотта Райли — английская актриса. Родилась 29 декабря 1981 года в Гриндоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Наиболее известна своими ролями в «Легком поведении» и телеверсии ITV «Грозовой перевал» по одноименному роману Эмили Бронте.

Шарлотта Райли
Фото Ferdaus Shamim, Zuma, Global Look Press

Кто еще родился 29 декабря

  • Декстер Холланд (1965) — американский музыкант, композитор, вокалист и гитарист группы The Offspring.

  • Томас Бах (1953) — президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион.

  • Джон Войт (1938) — американский актер, лауреат премии «Оскар».

  • Владимир Сафронов (1934 — 1979) — советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.

  • Шейх Анта Диоп (1923 — 1986) — сенегальский ученый-египтолог.

  • Марсель Депре (1843 — 1918) — французский инженер и физик.

  • Александр Беггров (1841 — 1914) — русский живописец-маринист, академик.

  • Эндрю Джонсон (1808 — 1875) — 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.

  • Карл Росси (1745 — 1849) — русский архитектор, один из создателей русского ампира.

  • Маркиза де Помпадур (1721 — 1764) — французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV.

  • Елизавета Петровна (1709 — 1762) — российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I.

Уютные зимние фильмы: что посмотреть зимним вечером&nbsp;&mdash; подборка. 8 уютных зимних фильмов на любой вкус

1
Новости холдинга
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Азербайджан изменит правила временного пребывания для граждан РФ
Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Поклонская заявила о возможных новых испытаниях для россиян в наступающем году
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже