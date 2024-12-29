Кто родился 29 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 декабря.

Джуд Лоу

Дэвид Джуд Хейворт Лоу — британский актер театра и кино. Родился 29 декабря 1972 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 52 года. Наибольшую известность приобрел после фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», а также «Шерлок Холмс».

Шарлотта Райли

Шарлотта Райли — английская актриса. Родилась 29 декабря 1981 года в Гриндоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Наиболее известна своими ролями в «Легком поведении» и телеверсии ITV «Грозовой перевал» по одноименному роману Эмили Бронте.

Фото Ferdaus Shamim, Zuma, Global Look Press

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