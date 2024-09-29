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Кто родился сегодня 29 сентября: у кого из звезд день рождения 29 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 29 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Ирина Грибулина
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 сентября.

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Ирина Грибулина

Ирина Грибулина — российская эстрадная певица, композитор, поэтесса. Родилась 29 сентября 1953 года в Сочи. Сегодня ей исполняется 71 год. Ирина автор музыки к большому количеству кинофильмов, театральных постановок и детских музыкальных спектаклей. Но более известна по такому редкому жанру, как создание гимнов. Ирина является автором более 50-и гимнов, некоторые из них стали официальными гимнами городов России.

Алла Демидова

Алла Демидова — советская и российская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка РСФСР. Родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Сегодня ей исполняется 88 лет. Пик кинопопулярности актрисы пришелся на 70-80-е годы. Среди ее самых заметных фильмов «Шестое июля», «Иду к тебе», «Чайки», «Зеркало», «Стакан воды», «Дети солнца». Многим актриса запомнилась по телевизионной постановке «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Алла Демидова.
Фото Зураб Джавахадзе

Кто еще родился 29 сентября

  • Стивен Босс (1982 — 2022) — американский танцор хип-хопа, хореограф, актер, телепродюсер и телеведущий.

  • Юрий Черноморченко (1949) — российский бард, популяризатор самодеятельной и авторской песни.

  • Иэн Макшейн (1942) — британский актер театра, кино, телевидения и озвучивания.

  • Милен Демонжо (1935 — 2022) — французская актриса кино, телевидения и театра, писательница.

  • Микеланджело Антониони (1912 — 2007) — итальянский кинорежиссер и сценарист.

  • Николай Островский (1904 — 1936) — советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».

  • Энрико Ферми (1901 — 1954) — итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.

  • Торлейф Хеуг (1894 — 1934) — норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион.

  • Людвиг Мизес (1881 — 1973) — австро-американский экономист.

  • Элизабет Гаскелл (1810 — 1865) — английская писательница.

  • Кондратий Рылеев (1795 — 1826) — русский поэт, декабрист.

  • Горацио Нельсон (1758 — 1805) — английский флотоводец, вице-адмирал.

  • Якопо Тинторетто (1518 — 1594) — итальянский живописец.

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