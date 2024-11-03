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Кто родился сегодня 3 ноября: у кого из звезд день рождения 3 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 3 ноября: список известных личностей

3 ноября российский фигурист Евгений Плющенко отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Евгений Плющенко
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 ноября.

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Евгений Плющенко

Евгений Плющенко — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион. Родился 3 ноября 1982 года в Джамку. Сегодня ему исполняется 42 года. Завоевал широкую популярность благодаря выдающимся достижениям в спорте. Он является трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и двукратным Олимпийским чемпионом. Евгений активно участвует в шоу и других проектах после завершения спортивной карьеры.

Александр Градский

Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России. Родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Он стал популярным в 1970-е годы благодаря авторским песням, таким как «Орленок» и «Как молоды мы были», которые сочетали рок-музыку с классическими элементами. Градский также был известен как актер, сыгравший в нескольких театральных постановках и фильмах, включая «31 июня». Не стало артиста в 2021 году.

Александр Градский
Фото Александр Казаков, Известия

Кто еще родился 3 ноября

  • Роберт Майлз (1969 — 2017) — итальянский диджей и композитор, один из родоначальников стиля Dreamhouse.

  • Дольф Лундгрен (1957) — шведский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

  • Анна Винтур (1949) — британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue.

  • Тэдзука Осаму (1928 — 1989) — японский аниматор, создатель нового стиля «больших глаз» в манге и аниме.

  • Эдуард Багрицкий (1895 — 1934) — советский поэт и переводчик.

  • Самуил Маршак (1887 — 1964) — советский поэт, переводчик, писатель, редактор.

  • Бенвенуто Челлини (1500 — 1571) — итальянский ювелир и скульптор.

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