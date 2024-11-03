Кто родился 3 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 ноября.

Евгений Плющенко

Евгений Плющенко — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион. Родился 3 ноября 1982 года в Джамку. Сегодня ему исполняется 42 года. Завоевал широкую популярность благодаря выдающимся достижениям в спорте. Он является трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и двукратным Олимпийским чемпионом. Евгений активно участвует в шоу и других проектах после завершения спортивной карьеры.

Александр Градский

Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России. Родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Он стал популярным в 1970-е годы благодаря авторским песням, таким как «Орленок» и «Как молоды мы были», которые сочетали рок-музыку с классическими элементами. Градский также был известен как актер, сыгравший в нескольких театральных постановках и фильмах, включая «31 июня». Не стало артиста в 2021 году.

Фото Александр Казаков, Известия

Кто еще родился 3 ноября