Кто родился 30 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 сентября.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи — итальянская актриса и модель. Родилась 30 сентября 1964 года в Читта-де-Кастелло. Сегодня она отмечает 60-летний юбилей. Стала известна благодаря ролям в фильмах «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути» и др.

Марион Котийяр

Марион Котийяр — французская актриса театра, телевидения и кино. Родилась 30 сентября 1975 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 49 лет. После роли в фильме «Долгая помолвка» получила мировую известность. За роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» получила премию «Оскар».

Фото Romuald Meigneux, Keystone Press Agency, Global Look Press

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