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Кто родился сегодня 30 сентября: у кого из звезд день рождения 30 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 30 сентября: список известных личностей

30 сентября Моника Беллуччи отмечает 60-летний юбилей
Мария Задорожная
Автор
Моника Белуччи
Фото Zunino Celotto, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 сентября.

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Моника Беллуччи

Моника Беллуччи — итальянская актриса и модель. Родилась 30 сентября 1964 года в Читта-де-Кастелло. Сегодня она отмечает 60-летний юбилей. Стала известна благодаря ролям в фильмах «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути» и др.

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Марион Котийяр

Марион Котийяр — французская актриса театра, телевидения и кино. Родилась 30 сентября 1975 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 49 лет. После роли в фильме «Долгая помолвка» получила мировую известность. За роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» получила премию «Оскар».

Марион Котийяр
Фото Romuald Meigneux, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 30 сентября

  • Эзра Миллер (1992) — американский актер и музыкант;

  • Лейси Шабер (1982) — американская актриса;

  • Вера Васильева (1925 — 2023) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР;

  • Юрий Любимов (1917 — 2014) — российский театральный режиссер, актер и педагог, Народный артист России;

  • Давид Ойстрах (1908 — 1974) — советский скрипач, дирижер и педагог, профессор, Народный артист СССР;

  • Майкл Иннес (1906 — 1994) — английский писатель, биограф, автор детективов;

  • Александр Василевский (1895 — 1977) — советский военный деятель, Маршал Советского Союза;

  • Отто Шмидт (1891 — 1956) — советский математик, географ, астроном, исследователь Севера;

  • Ганс Гейгер (1882 — 1945) — немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения;

  • Карл Йозеф Бегас (1794 — 1854) — немецкий художник;

  • Фицрой Сомерсет Реглан (1788 — 1855) — британский фельдмаршал.

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