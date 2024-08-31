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Кто родился сегодня 31 августа: у кого из звезд день рождения 31 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 31 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Ричард Гир
Фото Juan Naharro Gimenez, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 августа.

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Ричард Гир

Ричард Тиффани Гир — американский актер. Родился 31 августа 1949 года в Филадельфии, Пенсильвания, США. Сегодня он отмечает 75-летний юбилей. Актер известен по ролям в фильмах «В поисках мистера Гудбара», «Дни жатвы», «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен», «Клуб Коттон», «Красотка», «Первобытный страх», «Чикаго», «Меня там нет» и «Хатико: Самый верный друг».

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Крис Такер

Кристофер Такер — американский комедийный актер, также выступающий в жанре cтендап. Родился 31 августа 1971 года в Атланте, Джорджия, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Известность к нему пришла после роли детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик», «Час пик 2» и «Час пик 3», а также благодаря фильмам «Пятница», «Пятый элемент» и «Мой парень — псих».

Крис Такер
Фото Paras Griffin, Getty Images

Кто еще родился 31 августа

  • Марк Уэбб (1974) — американский кинорежиссер и режиссер видеоклипов.

  • Алексей Учитель (1951) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ, художественный руководитель киностудии «Рок».

  • Борис Кочуров (1946) — советский и российский эколог, картограф, физик-географ, профессор.

  • Фридрих Адольф Панет (1887 — 1958) — немецкий химик и геохимик.

  • Вильгельмина (1880 — 1962) — королева Нидерландов (1890-1948).

  • Матильда Кшесинская (1872 — 1971) — русская балерина.

  • Всеволод Руднев (1855 — 1913) — офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны.

  • Алексей Брусилов (1853 — 1926) — русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог.

  • Александр Радищев (1749 — 1802) — русский писатель, философ, поэт, революционер.

  • Гай Юлий Цезарь Август Германик (12 — 41 г. от Рождества Христова) — древнеримский император.

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