Кто родился 31 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 августа.

Ричард Гир

Ричард Тиффани Гир — американский актер. Родился 31 августа 1949 года в Филадельфии, Пенсильвания, США. Сегодня он отмечает 75-летний юбилей. Актер известен по ролям в фильмах «В поисках мистера Гудбара», «Дни жатвы», «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен», «Клуб Коттон», «Красотка», «Первобытный страх», «Чикаго», «Меня там нет» и «Хатико: Самый верный друг».

Крис Такер

Кристофер Такер — американский комедийный актер, также выступающий в жанре cтендап. Родился 31 августа 1971 года в Атланте, Джорджия, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Известность к нему пришла после роли детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик», «Час пик 2» и «Час пик 3», а также благодаря фильмам «Пятница», «Пятый элемент» и «Мой парень — псих».

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