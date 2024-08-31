Кто родился 31 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 августа.
Ричард Тиффани Гир — американский актер. Родился 31 августа 1949 года в Филадельфии, Пенсильвания, США. Сегодня он отмечает 75-летний юбилей. Актер известен по ролям в фильмах «В поисках мистера Гудбара», «Дни жатвы», «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен», «Клуб Коттон», «Красотка», «Первобытный страх», «Чикаго», «Меня там нет» и «Хатико: Самый верный друг».
Крис Такер
Кристофер Такер — американский комедийный актер, также выступающий в жанре cтендап. Родился 31 августа 1971 года в Атланте, Джорджия, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Известность к нему пришла после роли детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик», «Час пик 2» и «Час пик 3», а также благодаря фильмам «Пятница», «Пятый элемент» и «Мой парень — псих».
Марк Уэбб (1974) — американский кинорежиссер и режиссер видеоклипов.
Алексей Учитель (1951) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ, художественный руководитель киностудии «Рок».
Борис Кочуров (1946) — советский и российский эколог, картограф, физик-географ, профессор.
Фридрих Адольф Панет (1887 — 1958) — немецкий химик и геохимик.
Вильгельмина (1880 — 1962) — королева Нидерландов (1890-1948).
Матильда Кшесинская (1872 — 1971) — русская балерина.
Всеволод Руднев (1855 — 1913) — офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны.
Алексей Брусилов (1853 — 1926) — русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог.
Александр Радищев (1749 — 1802) — русский писатель, философ, поэт, революционер.
Гай Юлий Цезарь Август Германик (12 — 41 г. от Рождества Христова) — древнеримский император.