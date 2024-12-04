Кто родился 4 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 декабря.
Тайра Линн Бэнкс — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Родилась 4 декабря 1973 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 51 год. Известность Тайра получила, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, но ее коммерческим прорывом было появление на телевидении с шоу «Топ-модель по-американски».
Шон Кори Картер, более известный под сценическим псевдонимом Джей Зи — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер и предприниматель. Родился 4 декабря 1969 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Он выпустил в 2011 году альбом Watch the Throne совместно с Канье Уэстом. Альбом сразу стал топовым и возглавил чарты рэпа, R&B и поп-музыки.
Демис Карибидис (1982) — российский шоумен, юморист и актер.
Ник Вуйчич (1982) — австралийский мотивационный оратор, проповедник, меценат и писатель.
Тони Тодд (1954 — 2024) — американский актер, режиссер и продюсер.
Джефф Бриджес (1949) — американский актер и кинопродюсер.
Лазарь Лагин (1903 — 1979) — советский писатель и публицист.
Николай Симонов (1901 — 1973) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Николай Тихонов (1896 — 1979) — советский поэт, прозаик и публицист.
Яков Перельман (1882 — 1942) — советский ученый, популяризатор физики, математики и астрономии.
Михаил Романов (1878 — 1918) — великий князь, брат Николая II, русский военный и государственный деятель.
Томас Карлейль (1795 — 1881) — английский публицист, историк и философ.