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Кто родился сегодня 4 декабря: у кого из звезд день рождения 4 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 4 декабря: список известных личностей

4 декабря американская супермодель Тайра Бэнкс отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Тайра Бэнкс
Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 декабря.

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Тайра Бэнкс

Тайра Линн Бэнкс — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Родилась 4 декабря 1973 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 51 год. Известность Тайра получила, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, но ее коммерческим прорывом было появление на телевидении с шоу «Топ-модель по-американски».

Джей Зи

Шон Кори Картер, более известный под сценическим псевдонимом Джей Зи — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер и предприниматель. Родился 4 декабря 1969 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Он выпустил в 2011 году альбом Watch the Throne совместно с Канье Уэстом. Альбом сразу стал топовым и возглавил чарты рэпа, R&B и поп-музыки.

Джей Зи
Фото Phillip Faraone, Getty Images
Jay Z. Джей Зи: биография рэпера и продюсера, замешанного в скандале с Пи Дидди

Кто еще родился 4 декабря

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  • Ник Вуйчич (1982) — австралийский мотивационный оратор, проповедник, меценат и писатель.

  • Тони Тодд (1954 — 2024) — американский актер, режиссер и продюсер.

  • Джефф Бриджес (1949) — американский актер и кинопродюсер.

  • Лазарь Лагин (1903 — 1979) — советский писатель и публицист.

  • Николай Симонов (1901 — 1973) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Николай Тихонов (1896 — 1979) — советский поэт, прозаик и публицист.

  • Яков Перельман (1882 — 1942) — советский ученый, популяризатор физики, математики и астрономии.

  • Михаил Романов (1878 — 1918) — великий князь, брат Николая II, русский военный и государственный деятель.

  • Томас Карлейль (1795 — 1881) — английский публицист, историк и философ.

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