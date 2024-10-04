Кто родился 4 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 октября.
Дакота Майи Джонсон — американская актриса и модель, номинантка на премию BAFTA. Родилась 4 октября 1989 года в Остине, Техас, США. Сегодня ей исполняется 35 лет. Стала известна по роли Анастейши Стил в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого». С тех пор актриса снялась в таких фильмах, как «Черная месса», «Арахисовый сокол», «Мадам Паутина» и других.
Кристоф Вальц — австрийский актер и режиссер. Родился 4 октября 1956 года в Вене, Австрия. Сегодня ему исполняется 68 лет. Стал известен благодаря роли штандартенфюрера СС Ганса Ланды в фильме «Бесславные ублюдки». За эту же роль актер получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и приз Каннского кинофестиваля.
Аристарх Венес (1989) — российский актер театра и кино;
Алисия Сильверстоун (1976) — американская актриса, фотомодель;
Лив Шрайбер (1967) — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер;
Сьюзен Сарандон (1946) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания;
Ричард Рорти (1931 — 2007) — американский философ;
Марлен Хуциев (1925 — 2019) — советский и российский режиссер, сценарист, актер и педагог, Народный артист СССР;
Виталий Гинзбург (1916 — 2009) — советский и российский физик-теоретик, академик, Нобелевский лауреат;
Рихард Зорге (1895 — 1944) — советский разведчик;
Григорий Потанин (1835 — 1920) — русский географ, фольклорист, ботаник, этнограф, публицист;
Ратерфорд Берчард Хейс (1822 — 1893) — 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель;
Михаил Бестужев (1800 — 1826) — русский политический деятель, декабрист;
Иван Горбачевский (1800 — 1869) — русский государственный деятель, декабрист;
Джованни Пиранези (1720 — 1778) — итальянский археолог, архитектор и художник-график;
Аль-Бируни (973 — 1048) — азиатский ученый средневековья.