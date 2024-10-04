Кто родился 4 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 октября.

Дакота Джонсон

Дакота Майи Джонсон — американская актриса и модель, номинантка на премию BAFTA. Родилась 4 октября 1989 года в Остине, Техас, США. Сегодня ей исполняется 35 лет. Стала известна по роли Анастейши Стил в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого». С тех пор актриса снялась в таких фильмах, как «Черная месса», «Арахисовый сокол», «Мадам Паутина» и других.

Кристоф Вальц

Кристоф Вальц — австрийский актер и режиссер. Родился 4 октября 1956 года в Вене, Австрия. Сегодня ему исполняется 68 лет. Стал известен благодаря роли штандартенфюрера СС Ганса Ланды в фильме «Бесславные ублюдки». За эту же роль актер получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и приз Каннского кинофестиваля.

Фото Amy Sussman, Getty Images

Кто еще родился 4 октября