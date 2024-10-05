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Кто родился сегодня 5 октября: у кого из звезд день рождения 5 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 5 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Кейт Уинслет
Фото Barbara Hine, Imago, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 октября.

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Кейт Уинслет

Кейт Элизабет Уинслет — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Родилась 5 октября 1975 года в Рединге, Великобритания. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известной после выхода на киноэкраны фильма «Титаник» в 1997 году. В дальнейшем она была отмечена в таких фильмах, как «Перо маркиза де Сада», «Айрис», «Вечное сияние чистого разума», «Волшебная страна» и др.

Титаник. 10 лучших ролей Кейт Уинслет, кроме легендарного «Титаника»

Инна Чурикова

Инна Михайловна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей, республика Башкортостан. Стала известна по ролям в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли». Не стало актрисы в 2023 году.

Инна Чурикова
Инна Чурикова, 1981 год.
Фото Игорь Гневашев, Global Look Press

Кто еще родился 5 октября

  • Гай Пирс (1967) — британский и австралийский актер театра, кино и телевидения, музыкант;

  • Брент Уорд Джетт (1958) — американский космонавт, полковник ВМС США;

  • Боб Гелдоф (1951) — ирландский музыкант, композитор, актер, общественный деятель;

  • Александр Михайлов (1944) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР;

  • Вацлав Гавел (1936 — 2011) — чешский писатель и государственный деятель, первый президент Чехии (1993-2003);

  • Павел Попович (1930 — 2009) — советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза;

  • Федор Углов (1904 — 2008) — советский и российский хирург, академик, общественный деятель;

  • Луи Жан Люмьер (1864 — 1948) — изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии;

  • Евгений Трубецкой (1863 — 1920) — русский философ, публицист, правовед, общественный деятель;

  • Честер Алан Артур (1829 — 1886) — 21-й президент США (1881-1885), государственный и политический деятель;

  • Дени Дидро (1713 — 1784) — французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.

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