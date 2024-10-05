Кто родился 5 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 октября.

Кейт Уинслет

Кейт Элизабет Уинслет — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Родилась 5 октября 1975 года в Рединге, Великобритания. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известной после выхода на киноэкраны фильма «Титаник» в 1997 году. В дальнейшем она была отмечена в таких фильмах, как «Перо маркиза де Сада», «Айрис», «Вечное сияние чистого разума», «Волшебная страна» и др.

Инна Чурикова

Инна Михайловна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей, республика Башкортостан. Стала известна по ролям в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли». Не стало актрисы в 2023 году.

Инна Чурикова, 1981 год. Фото Игорь Гневашев, Global Look Press

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