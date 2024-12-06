Кто родился 6 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 декабря.

Александр Балуев

Александр Николаевич Балуев — советский и российский актер театра и кино. Родился 6 декабря 1958 года в Москве. Сегодня ему исполняется 66 лет. Известен по фильмам «Мусульманин», «Антикиллер», «Кандагар».

Том Халс

Томас Эдвард Халс — американский актер, певец и продюсер. Родился 6 декабря 1953 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Мировую известность приобрел после оскароносного фильма Милоша Формана «Амадей».

Фото Rich Fury, Getty Images

Кто еще родился 6 декабря