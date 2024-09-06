Кто родился 6 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 сентября.
Юрий Шатунов — российский эстрадный певец, Заслуженный артист России. Родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Бывший солист группы «Ласковый май». Исполнитель таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других. Не стало артиста в 2022 году.
Идрис Эльба — британский актер кино и телевидения. Родился 6 сентября 1972 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 52 года. Стал известен по фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Форсаж: Хоббс и Шоу», тетралогии «Тор».
Наоми Харрис (1976) — британская актриса.
Владимир Еремин (1950) — советский и российский актер театра и кино, мастер озвучивания.
Геннадий Шпаликов (1937 — 1974) — советский поэт, кинорежиссер и сценарист.
Сергей Островой (1911 — 2005) — советский и российский поэт-песенник.
Григорий Ягдфельд (1908 — 1992) — советский драматург, сценарист и детский писатель.
Льюис Эссен (1908 — 1997) — английский физик.
Эдвард Виктор Эпплтон (1892 — 1965) — английский физик, Нобелевский лауреат.
Эдгар Джон Рубин (1886 — 1951) — датский психолог.
Хайрем Бердан (1824 — 1893) — американский военный, изобретатель приспособлений к винтовке.
Джон Дальтон (1766 — 1844) — английский ученый, член Лондонского королевского общества.
Жильбер Лафайет (1757 — 1834) — французский политический деятель.
Иван V (1666 — 1696) — русский царь, брат Петра I.