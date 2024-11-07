Кто родился 7 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 ноября.

Джон Майкл Макдона

Джон Майкл Макдона — англо-ирландский кинорежиссер и сценарист, номинант на премию BAFTA. Родился 7 ноября 1967 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 58 лет. Прославился как режиссер и Автор примечательных ирландских фильмов «Голгофа» и «Однажды в Ирландии».

Джереми Лондон

Джереми Майкл Лондон — американский актер. Родился 7 ноября 1972 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 52 года. Стал известен благодаря ролям в фильмах «Пятеро», «Седьмое небо», «Я улечу», «Крысы из супермаркета» и «Боги и генералы».

Фото Кадр из фильма «Кровавая страна», реж. Трэвис Миллс / Running Wild Films

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