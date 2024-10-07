Кто родился 7 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 октября.
Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, Президент Российской Федерации. Родился 7 октября 1952 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 72 года. В сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина.
Максим Леонидович Траньков — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион России. Родился 7 октября 1983 года в Перми. Сегодня ему исполняется 41 год. Выступая в паре с Татьяной Волосожар, он принес многочисленные победы России.
Холлэнд Роден (1986) — американская актриса;
Анастасия Стоцкая (1982) — российская актриса и певица;
Шон Эшмор (1979) — канадский актер;
Дмитрий Орлов (1971) — российский киноактер, кинорежиссер и сценарист;
Тони Брэкстон (1967) — американская певица, автор песен и актриса;
Юрий Саранцев (1928 — 2005) — советский и российский актер кино и дубляжа, Народный артист РФ;
Раиса Куркина (1927) — советская и российская актриса кино и дубляжа, Заслуженная артистка РСФСР;
Николай Рабинович (1908 — 1972) — советский дирижер и музыкальный педагог;
Паулино Алькантара (1896 — 1964) — испанский футболист филиппинского происхождения;
Нильс Бор (1885 — 1962) — датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.