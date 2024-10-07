Кто родился 7 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 октября.

Владимир Путин

Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, Президент Российской Федерации. Родился 7 октября 1952 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 72 года. В сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина.

Максим Траньков

Максим Леонидович Траньков — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион России. Родился 7 октября 1983 года в Перми. Сегодня ему исполняется 41 год. Выступая в паре с Татьяной Волосожар, он принес многочисленные победы России.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто еще родился 7 октября