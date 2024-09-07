Кто родился 7 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 сентября.

Тоби Джонс

Тоби Джонс — британский киноактер, номинант на «Эмми» и премию «Золотой глобус». Родился 7 сентября 1966 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 58 лет. Известность к актеру пришла в середине 2000-х годов с выходом таких громких кинопроектов, как «Виктория и Альберт», «Елизавета I», «Гарри Поттер и Тайная комната» (Джонс озвучил в фильме эльфа Добби), «Дамы в лиловом», «Волшебная страна» и «Миссис Хендерсон представляет».

Майкл Эмерсон

Майкл Эмерсон — американский актер театра и кино. Родился 7 сентября 1954 года в штате Айова, США. Сегодня ему исполняется 70 лет. Стал известен благодаря ролям в сериалах «Практика», «Остаться в живых», «Стрела», «В поле зрения» и в фильме «Пила: Игра на выживание».

Фото Кадр из сериала «Остаться в живых»

Кто еще родился 7 сентября