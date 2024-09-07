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Кто родился сегодня 7 сентября: у кого из звезд день рождения 7 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 7 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Тоби Джонс
Фото Кадр из сериала «Шерлок»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 сентября.

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Тоби Джонс

Тоби Джонс — британский киноактер, номинант на «Эмми» и премию «Золотой глобус». Родился 7 сентября 1966 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 58 лет. Известность к актеру пришла в середине 2000-х годов с выходом таких громких кинопроектов, как «Виктория и Альберт», «Елизавета I», «Гарри Поттер и Тайная комната» (Джонс озвучил в фильме эльфа Добби), «Дамы в лиловом», «Волшебная страна» и «Миссис Хендерсон представляет».

Майкл Эмерсон

Майкл Эмерсон — американский актер театра и кино. Родился 7 сентября 1954 года в штате Айова, США. Сегодня ему исполняется 70 лет. Стал известен благодаря ролям в сериалах «Практика», «Остаться в живых», «Стрела», «В поле зрения» и в фильме «Пила: Игра на выживание».

Майкл Эмерсон
Фото Кадр из сериала «Остаться в живых»

Кто еще родился 7 сентября

  • Эван Рейчел Вуд (1987) — американская актриса, модель и музыкант.

  • Девон Сава (1978) — канадский актер.

  • Шеннон Элизабет (1973) — американская актриса и модель.

  • Олег Штефанко (1959) — советский, российский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РФ.

  • Эдуард Асадов (1923 — 2004) — советский поэт, прозаик.

  • Изабелла Юрьева (1902 — 2000) — советская эстрадная певица, королева старинного романса, Народная артистка России.

  • Александр Куприн (1870 — 1938) — русский писатель.

  • Елизавета I (1533 — 1603) — английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров.

  • Семен Гордый (1316 — 1353) — великий князь Московский и Владимирский, Новгородский.

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