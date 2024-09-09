Кто родился 9 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 сентября.

Адам Сэндлер

Адам Сэндлер — американский комик, киноактер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Родился 9 сентября 1966 в Бруклине, США. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен благодаря главным ролям в фильмах «Билли Мэдисон», «Счастливчик Гилмор» и «Большой папа». Сэндлер также успешно сыграл в романтических и драматических фильмах, таких как «Певец на свадьбе», «Испанский английский», «Опустевший город» и др.

Хью Грант

Хью Грант — британский актер, обладатель премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также Кубка Вольпи и почетной премии «Сезар». Родился 9 сентября 1960 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 64 года. Стал популярным после выхода картин «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс: Грани разумного» и др.

Фото Кадр из фильма «Ноттинг Хилл»

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