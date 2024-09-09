Кто родился 9 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 сентября.
Адам Сэндлер — американский комик, киноактер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Родился 9 сентября 1966 в Бруклине, США. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен благодаря главным ролям в фильмах «Билли Мэдисон», «Счастливчик Гилмор» и «Большой папа». Сэндлер также успешно сыграл в романтических и драматических фильмах, таких как «Певец на свадьбе», «Испанский английский», «Опустевший город» и др.
Хью Грант — британский актер, обладатель премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также Кубка Вольпи и почетной премии «Сезар». Родился 9 сентября 1960 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 64 года. Стал популярным после выхода картин «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс: Грани разумного» и др.
Лев Толстой (1828 — 1910) — русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы.
Зои Казан (1983) — американская актриса и сценарист.
Мишель Уильямс (1980) — американская актриса.
Надежда Румянцева (1930 — 2008) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
Борис Заходер (1918 — 2000) — советский поэт, переводчик, детский писатель.
Сергей Трубецкой (1790 — 1860) — русский офицер, декабрист.
Луиджи Гальвани (1737 — 1798) — итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
Фредрик Чапман (1721 — 1808) — шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения.
Арман Жан дю Плесси — Кардинал Ришелье (1585 — 1642) — французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви.
Аврелиан (214 — 275) — римский император (270-275).