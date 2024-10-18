Кто родился 18 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 октября.

Сергей Безруков

Сергей Витальевич Безруков — российский актер театра, кино, телевидения, театральный режиссер, сценарист, продюсер, певец, Народный артист РФ. Родился 18 октября 1973 года в Москве. Сегодня ему исполняется 51 год. Стал популярен благодаря российскому телесериалу «Бригада». Также он известен по фильмам «Есенин» и «После тебя».

Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм — американский актер, сценарист и кинорежиссер, мастер боевых искусств. Родился 18 октября 1960 года в Беркем-Сент-Агат, Бельгия. Сегодня ему исполняется 64 года. Прославился благодаря ролям в фильмах «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Самоволка», «Ордер на смерть», «Двойной удар», «Универсальный солдат» и другие. Особую популярность Ван Дамму принес его невероятный шпагат.

Фото Global Look Press

Кто еще род ился 18 октября