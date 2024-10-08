Кто родился 8 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 октября.

Леонид Куравлев

Леонид Вячеславович Куравлев — советский и российский актер кино и озвучивания, телеведущий, народный артист РСФСР. Родился 8 октября 1936 года в Москве. Известен по ролям Пашки Колокольникова в фильме «Живет такой парень», Хомы Брута в картине «Вий», Володьки Завитушкина в киноленте «Не может быть» и Жоржа Милославского в культовом фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Не стало артиста в 2022 году.

Мэтт Деймон

Мэттью Пейдж Дэймон — американский актер, кинопродюсер и сценарист. Родился 8 октября 1970 года в Массачусетсе, США. Сегодня ему исполняется 54 года. Стал известен благодаря главной роли в фильме «Умница Уилл Хантинг». Также Дэймон сыграл в таких кинолентах, как «Марсианин», «Джейсон Борн», «Спасти рядового Райана» и др.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

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