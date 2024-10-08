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Кто родлися сегодня 8 октября: у кого из звезд день рождения 8 октября
Хобби и развлечения

8 октября, 01:05

2 мин.

Кто родился 8 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Леонид Куравлев в роли Жоржа Милославского.
Фото Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 октября.

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Леонид Куравлев

Леонид Вячеславович Куравлев — советский и российский актер кино и озвучивания, телеведущий, народный артист РСФСР. Родился 8 октября 1936 года в Москве. Известен по ролям Пашки Колокольникова в фильме «Живет такой парень», Хомы Брута в картине «Вий», Володьки Завитушкина в киноленте «Не может быть» и Жоржа Милославского в культовом фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Не стало артиста в 2022 году.

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Мэтт Деймон

Мэттью Пейдж Дэймон — американский актер, кинопродюсер и сценарист. Родился 8 октября 1970 года в Массачусетсе, США. Сегодня ему исполняется 54 года. Стал известен благодаря главной роли в фильме «Умница Уилл Хантинг». Также Дэймон сыграл в таких кинолентах, как «Марсианин», «Джейсон Борн», «Спасти рядового Райана» и др.

Мэтт Деймон
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

Кто еще родился 8 октября

  • Белла Торн (1997) — американская актриса и певица.

  • Дмитрий Крюков (1960 — 2009) — российский программист, создатель первой русской поисковой системы.

  • Клод Жад (1948 — 2006) — французская актриса.

  • Александр Горшков (1946 — 2022) — советский фигурист, олимпийский чемпион, российский общественный деятель.

  • Савва Ямщиков (1938 — 2009) — русский реставратор, искусствовед, публицист, заслуженный деятель России.

  • Юлиан Семенов (1931 — 1993) — советский писатель, журналист и сценарист.

  • Луиза Хей (1926 — 2017) — американская писательница, основательница издательского дома.

  • Андрей Синявский (1925 — 1997) — русский писатель, литературовед, критик, публицист, диссидент, политзаключенный.

  • Ион Войку (1923 — 1997) — румынский скрипач и дирижер.

  • Марк Бернес (1911 — 1969) — советский актер кино, исполнитель песен, народный артист РСФСР.

  • Полина Осипенко (1907 — 1939) — советская летчица, Герой Советского Союза.

  • Марина Цветаева (1892 — 1941) — русская поэтесса, прозаик, переводчик.

  • Алексей Щусев (1873 — 1949) — русский и советский архитектор.

  • Иван Поддубный (1871 — 1949) — русский борец, атлет, заслуженный артист РСФСР и заслуженный мастер спорта.

  • Пьер Дегейтер (1848 — 1932) — французский композитор, автор музыки к гимну «Интернационал».

Умница Уилл Хантинг, Бен Аффлек, Мэтт Деймон. Мэтт Деймон и Бен Аффлек снимутся в триллере RIP
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