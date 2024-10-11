Кто родился 11 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 октября.
Игорь Верник — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист России. Родился 11 октября 1963 года в Москве. Сегодня ему исполняется 61 год. Стал популярен в 1992-1996 годах как ведущий программы «Рек-тайм». Также среди его наиболее известных работ на телевидении можно отметить программы «Седьмое чувство» и «КВН. Высшая лига».
Мэттью Стэйтон Бомер — американский актер, продюсер, режиссер и певец. Родился 11 октября 1977 года в Миссури, США. Сегодня ему исполняется 47 лет. Известен ролями в успешных фильмах «Иллюзия полета», «Время», «Супер Майк», «Супермен: Освобожденный», «Обыкновенное сердце», «Супер Майк XXL», «Великолепная семерка» и др. Также Бомер получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Эмми».
Мишель Трахтенберг (1985) — американская актриса кино и озвучивания, телеведущая.
Эмили Дешанель (1976) — американская актриса и продюсер.
Люк Перри (1966 — 2019) — американский актер.
Хильда (1961 — 1996) — аргентинская певица.
Дэвид Морс (1953) — американский актер, номинант на премии «Эмми» и «Тони».
Михаил Давыдов (1947) — советский и российский ученый, хирург-онколог, профессор, академик.
Савао Като (1946) — японский гимнаст, восьмикратный олимпийский чемпион.
Борис Пильняк (1894 — 1938) — русский писатель.
Франсуа Мориак (1885 — 1970) — французский писатель, нобелевский лауреат.
Элеонора Рузвельт (1884 — 1962) — американский общественный деятель, супруга президента США Франклина Рузвельта.