Кто родился 12 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 октября.

Хью Джекман

Хью Майкл Джекман — австралийский актер, певец и продюсер. Родился 12 октября 1968 года в Сиднее, Австралия. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал известен мировой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Вершиной его актерского мастерства большинство критиков признали работу в детективном триллере «Пленницы».

Джош Хатчерсон

Джошуа Райан Хатчерсон — американский актер и кинопродюсер. Родился 12 октября 1992 года в Кентукки, США. Сегодня ему исполняется 32 года. Стал известен благодаря роли Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры».

Фото Craig Barritt, Getty Images

Кто еще родился 12 октября