Кто родился 13 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 октября.
Саша Ноэм Барон Коэн — британский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, сценарист, продюсер. Родился 13 октября 1971 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 53 года. Стал известен широкой публике как создатель сатирических персонажей: Бората Сагдиева, Бруно Гехарда и генерал-адмирала Аладина. Однако настоящую славу Коэну принес образ Али Джи, невоспитанного и необразованного джанглиста.
Келли Камалелехуа Смит — американская актриса и фотомодель. Родилась 13 октября 1962 года в Гонолулу, США. Келли снялась в 60 фильмах, среди которых: «Шалопай», «Близнецы», «Джерри Магуайер», «Ради любви к игре», «Чего хочет девушка», «Вид сверху лучше», «Кот» и «Так себе каникулы». Не стало актрисы в 2020 году.
Дэвид Хэй (1980) — британский боксер-профессионал.
Максим Лагашкин (1976) — российский актер театра и кино, продюсер.
Кейт Уолш (1967) — американская актриса.
Александр Числов (1964 — 2019) — советский и российский актер театра и кино.
Крис Картер (1956) — американский сценарист, продюсер и режиссер.
Савелий Крамаров (1934 — 1995) — советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
Марк Захаров (1933 — 2019) — советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
Маргарет Тэтчер (1925 — 2013) — английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990).
Саша Черный (1880 — 1932) — русский поэт-сатирик.
Петр Бартенев (1829 — 1912) — русский историк, издатель, библиограф, литературовед.