Кто родился 14 октября: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 октября.
Валентин Юдашкин — советский и российский художник-модельер, Народный художник России. Родился 14 октября 1963 года в Одинцово. В 1991 году создал компанию Valentin Yudashkin и представил коллекцию «Фаберже» в рамках Недели высокой моды в Париже. После показа он получил широкую известность не только в России, но и в мире. Не стало Валентина Юдашкина в 2023 году.
Алессандро Сафина — итальянский оперный и эстрадный певец. Родился 14 октября 1963 года в городе Сиена, Италия. Сегодня ему исполняется 61 год. Международный успех певец обрел после концерта The Night Of The Proms в Нидерландах. Сингл Luna из альбома Insieme a te в 2000 году 14 недель держался на вершине голландского хит-парада.
Руслан Алехно (1981) — белорусский эстрадный певец и композитор.
Тимур Родригез (1979) — российский певец, актер и сценарист.
Пол Алан Хантер (1978) — английский профессиональный игрок в снукер.
Ашер (1978) — американский певец, автор песен и танцор.
Виктор Онопко (1969) — советский и российский футболист, защитник и полузащитник, тренер.
Алексей Касатонов (1959) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, тренер.
Николай Андрианов (1952 — 2011) — советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион.
Михаил Козаков (1934 — 2011) — советский и российский режиссер, актер театра и кино, Народный артист России.
Наум Коржавин (1925 — 2018) — советский поэт, прозаик, переводчик и драматург.
Андрей Еременко (1892 — 1970) — советский полководец, маршал и Герой Советского Союза.
Дуайт Эйзенхауэр (1890 — 1969) — 34-й президент США (1953-1960), американский государственный и военный деятель.
Раймонд Юри (1873 — 1937) — американский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион.
Мария Романова (1759 — 1828) — российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I.
Генрих Шютц (1585 — 1672) — немецкий композитор и органист, музыкальный педагог.