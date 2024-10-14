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Кто сегодня родился 14 октября: у кого из звезд день рождения 14 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 14 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Валентин Юдашкин
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 октября.

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Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин — советский и российский художник-модельер, Народный художник России. Родился 14 октября 1963 года в Одинцово. В 1991 году создал компанию Valentin Yudashkin и представил коллекцию «Фаберже» в рамках Недели высокой моды в Париже. После показа он получил широкую известность не только в России, но и в мире. Не стало Валентина Юдашкина в 2023 году.

Алессандро Сафина

Алессандро Сафина — итальянский оперный и эстрадный певец. Родился 14 октября 1963 года в городе Сиена, Италия. Сегодня ему исполняется 61 год. Международный успех певец обрел после концерта The Night Of The Proms в Нидерландах. Сингл Luna из альбома Insieme a te в 2000 году 14 недель держался на вершине голландского хит-парада.

Алессандро Сафина
Фото Виктор Дмитриев, Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 14 октября

  • Руслан Алехно (1981) — белорусский эстрадный певец и композитор.

  • Тимур Родригез (1979) — российский певец, актер и сценарист.

  • Пол Алан Хантер (1978) — английский профессиональный игрок в снукер.

  • Ашер (1978) — американский певец, автор песен и танцор.

  • Виктор Онопко (1969) — советский и российский футболист, защитник и полузащитник, тренер.

  • Алексей Касатонов (1959) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, тренер.

  • Николай Андрианов (1952 — 2011) — советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион.

  • Михаил Козаков (1934 — 2011) — советский и российский режиссер, актер театра и кино, Народный артист России.

  • Наум Коржавин (1925 — 2018) — советский поэт, прозаик, переводчик и драматург.

  • Андрей Еременко (1892 — 1970) — советский полководец, маршал и Герой Советского Союза.

  • Дуайт Эйзенхауэр (1890 — 1969) — 34-й президент США (1953-1960), американский государственный и военный деятель.

  • Раймонд Юри (1873 — 1937) — американский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион.

  • Мария Романова (1759 — 1828) — российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I.

  • Генрих Шютц (1585 — 1672) — немецкий композитор и органист, музыкальный педагог.

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