Кто родился 19 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 октября.

Джон Фавро

Джонатан «Джон» Фавро — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Родился 19 октября 1966 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 58 лет. Известность ему принес фильм «Тусовщики», к которому он написал сценарий и сыграл главную роль. Он также был исполнительным продюсером и появлялся в качестве персонажа серии фильмов «Мстители», «Железный человек», «Человек-паук» и пр.

Ребекка Фергюсон

Ребекка Луиза Фергюсон Сундстрем — шведская актриса. Родилась 19 октября 1983 года в Стокгольме, Швеция. Сегодня ей исполняется 41 год. Известность ей принесла главная роль в британском сериале «Белая королева» и фильм «Миссия невыполнима: Племя изгоев».

Фото Gareth Cattermole, Getty Images

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