Кто родился 21 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 декабря.

Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Лерой Джексон — американский актер кино и телевидения, продюсер. Родился 21 декабря 1948 года в Вашингтоне, США. Сегодня ему исполняется 76 лет. Получил мировое признание за свою роль в фильме «Тропическая лихорадка», а после появился в таких фильмах, как «Славные парни», «Игры патриотов» и «Парк юрского периода».

Джейн Фонда

Джейн Сеймур Фонда — американская актриса, модель, писательница, общественный деятель, лауреат двух премий «Оскар». Родилась 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 87 лет. Известна как создательница и пропагандистка системы физических упражнений под музыку, получившей название «аэробика». Также она снималась в таких культовых фильмах, как «Возвращение домой» и «Клют».

Фото Simone Comi, Keystone Press Agency, Global Look Press

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