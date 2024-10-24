Кто родился 24 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 октября.

Аркадий Райкин

Аркадий Исаакович Райкин — советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, Народный артист СССР. Родился 24 октября 1911 года в Риге, Латвия. Вместе с писателем-сатириком Поляковым создал первые театральные программы «На чашку чая», «Не проходите мимо», «Откровенно говоря». Выступления Райкина на радио и телевидении, аудиозаписи его миниатюр пользовались огромной популярностью у публики. Особенно известны театральные номера, в которых актер быстро меняет облик. Не стало артиста в 1987 году.

Кевин Клайн

Кевин Дилейни Клайн — американский актер, лауреат премии «Оскар» и трех премий «Тони». Родился 24 октября 1947 года в Миссури, США. Сегодня ему исполняется 77 лет. Стал популярен, сыграв в эксцентрической комедии «Рыбка по имени Ванда». Также он снимался в фильмах «Выбор Софи», «Большое разочарование», «Я люблю тебя до смерти» и др.

Фото Zuma, Global Look Press

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