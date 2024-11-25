Кто родился 25 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 ноября.
Ноябрина Викторовна Мордюкова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Родилась 25 ноября 1925 года в Константиновке, Украина. Стала известна благодаря фильмам «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Родня», «Вокзал для двоих», «Мама» и др. Не стало актрисы в 2008 году.
Гаспар Тома Ульель — французский актер кино и театра, модель. Родился 25 ноября 1984 года в Нейи-сюр-Сен, Франция. Международную известность приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка». Не стало актера в 2022 году.
Георгий Васильев (1899 — 1946) — советский кинорежиссер, сценарист и актер.
Анастас Микоян (1895 — 1978) — советский государственный и политический деятель.
Николай Вавилов (1887 — 1943) — русский генетик, селекционер.
Сергей Танеев (1856 — 1915) — русский пианист, педагог, композитор, музыкальный ученый.
Карл Бенц (1844 — 1929) — немецкий изобретатель автомобиля.
Эндрю Карнеги (1835 — 1919) — американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп.
Николай Пирогов (1810 — 1881) — русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик.
Александр Сумароков (1717 — 1777) — русский поэт, драматург.
Екатерина Браганская (1638 — 1705) — португальская принцесса из дома Браганса.
Лопе де Вега (1562 — 1635) — испанский драматург.