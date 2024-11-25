Кто родился 25 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 ноября.

Нонна Мордюкова

Ноябрина Викторовна Мордюкова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Родилась 25 ноября 1925 года в Константиновке, Украина. Стала известна благодаря фильмам «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Родня», «Вокзал для двоих», «Мама» и др. Не стало актрисы в 2008 году.

Гаспар Ульель

Гаспар Тома Ульель — французский актер кино и театра, модель. Родился 25 ноября 1984 года в Нейи-сюр-Сен, Франция. Международную известность приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка». Не стало актера в 2022 году.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

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