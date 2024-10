Кто родился 25 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 октября.

Михаил Галустян

Ншан Сергеевич Галустян, также известен как Михаил Галустян, — российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер и телеведущий. Родился 25 октября 1979 года в Сочи. Сегодня ему исполняется 45 лет. Стал известен российскому зрителю благодаря участию в КВН и скетчкому «Наша Russia».

Кэти Перри

Кэтрин Элизабет Хадсон, более известная как Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса. Родилась 25 октября 1984 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Стала популярна после выхода сингла «I Kissed a Girl» и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы «Hot n Cold» и «Waking Up in Vegas» также пользовались широкой международной популярностью.

Фото Monica Schipper, Getty Images

Кто еще родился 25 октября