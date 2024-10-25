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Кто сегодня родился 25 октября: у кого из звезд день рождения 25 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 25 октября: список известных личностей

25 октября артист Михаил Галустян отмечает 45-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Михаил Галустян
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 октября.

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Михаил Галустян

Ншан Сергеевич Галустян, также известен как Михаил Галустян, — российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер и телеведущий. Родился 25 октября 1979 года в Сочи. Сегодня ему исполняется 45 лет. Стал известен российскому зрителю благодаря участию в КВН и скетчкому «Наша Russia».

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Кэти Перри

Кэтрин Элизабет Хадсон, более известная как Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса. Родилась 25 октября 1984 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Стала популярна после выхода сингла «I Kissed a Girl» и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы «Hot n Cold» и «Waking Up in Vegas» также пользовались широкой международной популярностью.

Кэти Перри
Фото Monica Schipper, Getty Images
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Кто еще родился 25 октября

  • Азамат Мусагалиев (1984) — российский телеведущий, юморист и актер;

  • Энтони Старр (1975) — новозеландский актер кино и телевидения;

  • Адам Голдберг (1970) — американский актер, режиссер и продюсер;

  • Тамара Семина (1938) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР;

  • Анни Жирардо (1931 — 2011) — французская актриса театра и кино;

  • Галина Вишневская (1926 — 2012) — советская и российская оперная певица, режиссер, педагог, Народная артистка СССР;

  • Александр Егоров (1883 — 1939) — советский военачальник, Маршал Советского Союза;

  • Пабло Пикассо (1881 — 1973) — испанский художник;

  • Глеб Успенский (1843 — 1902) — русский писатель;

  • Жорж Бизе (1838 — 1875) — французский композитор;

  • Иоганн Штраус (сын) (1825 — 1899) — австрийский композитор и дирижер, «король вальсов».

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