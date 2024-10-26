Кто родился 26 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 октября.

Дмитрий Сычев

Дмитрий Евгеньевич Сычев — российский футболист, нападающий. Является заслуженным мастером спорта России. Родился 26 октября 1983 года в Омске. Сегодня ему исполняется 41 год. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Игорь Масленников

Игорь Федорович Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР. Родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. Огромную известность Масленникову принесли фильм «Ярославна, королева Франции», цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Не стало режиссера в 2022 году.

Фото Семен Лиходеев, Russian Look, Global Look Press

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