Кто родился 26 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 октября.
Дмитрий Евгеньевич Сычев — российский футболист, нападающий. Является заслуженным мастером спорта России. Родился 26 октября 1983 года в Омске. Сегодня ему исполняется 41 год. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Игорь Федорович Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР. Родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. Огромную известность Масленникову принесли фильм «Ярославна, королева Франции», цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Не стало режиссера в 2022 году.
Кто еще родился 26 октября
Сет Макфарлейн (1973) — американский актер, сценарист.
Кит Урбан (1967) — австралийский кантри-певец и композитор.
Владимир Кашпур (1926 — 2009) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Владимир Железников (1925 — 2015) — советский детский писатель, кинодраматург, Заслуженный деятель искусств России.
Франсуа Миттеран (1916 — 1996) — французский политический деятель, 21-й президент Франции (1981-1995).
Наполеон Хилл (1883 — 1970) — американский философ, писатель и психолог успеха.
Андрей Белый (1880 — 1934) — русский писатель, поэт, критик.
Дмитрий Карбышев (1880 — 1945) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск.
Василий Верещагин (1842 — 1904) — русский живописец и литератор.
Доменико Скарлатти (1685 — 1757) — итальянский композитор и клавесинист.