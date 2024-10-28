Кто родился 28 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 октября.

Хоакин Феникс

Хоакин Рафаэль Феникс — американский актер. Родился 28 октября 1974 года в Рио-Пьедрас, Аргентина. Сегодня ему исполняется 50 лет. Славу голливудской звезды и первую номинацию на «Оскар» актеру принесла роль римского императора Коммода в исторической драме «Гладиатор». Также Хоакин известен по картинам «Переступить черту», «Знаки», «Любовники» и «Мастер». Однако одной из самых значимых в его карьере стала роль в психологическом триллере «Джокер».

Джулия Робертс

Джулия Фиона Робертс — американская киноактриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 28 октября 1967 года в Джорджии, США. Сегодня ей исполняется 57 лет. Стала известна мировой публике после выхода фильмов «Мистическая пицца» и «Стальные магнолии». Однако статус «звезды Голливуда» актриса получила после исполнения главной роли в мелодраме «Красотка».

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Кто еще родился 28 октября