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Кто сегодня родился 28 октября: у кого из звезд день рождения 28 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 28 октября: список известных личностей

28 октября актер Хоакин Феникс отмечает юбилей — 50 лет
Мария Задорожная
Автор
Хоакин Феникс.
Фото imago, Cinzia Camela, LiveMedia, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 октября.

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Хоакин Феникс

Хоакин Рафаэль Феникс — американский актер. Родился 28 октября 1974 года в Рио-Пьедрас, Аргентина. Сегодня ему исполняется 50 лет. Славу голливудской звезды и первую номинацию на «Оскар» актеру принесла роль римского императора Коммода в исторической драме «Гладиатор». Также Хоакин известен по картинам «Переступить черту», «Знаки», «Любовники» и «Мастер». Однако одной из самых значимых в его карьере стала роль в психологическом триллере «Джокер».

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Джулия Робертс

Джулия Фиона Робертс — американская киноактриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 28 октября 1967 года в Джорджии, США. Сегодня ей исполняется 57 лет. Стала известна мировой публике после выхода фильмов «Мистическая пицца» и «Стальные магнолии». Однако статус «звезды Голливуда» актриса получила после исполнения главной роли в мелодраме «Красотка».

Джулия Робертс
Фото Theo Wargo, Getty Images

Кто еще родился 28 октября

  • Эрос Рамазотти (1963) — итальянский певец и композитор.

  • Билл Гейтс (1955) — американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft.

  • Гарринча (1933 — 1983) — бразильский футболист.

  • Роза Макагонова (1927 — 1995) — советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Овидий Горчаков (1924 — 2000) — советский разведчик, писатель и сценарист.

  • Мария Спиридонова (1884 — 1941) — русская революционерка, политический деятель, один из лидеров партии эсеров.

  • Джеймс Коннолли (1868 — 1916) — американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр, писатель.

  • Джудитта Паста (1797 — 1865) — итальянская певица (меццо-сопрано).

  • Андрей Воронихин (1759 — 1814) — русский архитектор и живописец.

  • Эразм Роттердамский (1469 — 1536) — европейский гуманист, философ и писатель.

  • Генрих III (1017 — 1056) — император Священной Римской империи (1046-1056).

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