Кто родился 29 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 октября.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер — американская актриса и продюсер, лауреат премии «Золотой глобус». Родилась 29 октября 1971 года в Миннесоте, США. Сегодня ей исполняется 53 года. Зрителю она известна по ролям в картинах «Битлджус» и «Эдвард руки-ножницы». Актриса также снималась в других известных фильмах, например в «Дракула» и «Эпоха невинности».

Бен Фостер

Бенджамин А. Фостер — американский актер. Родился 29 октября 1980 года в Бостоне, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Стал известен своими ролями в подростковом фильме «Высоты свободы», а также боевике «Люди Икс 3: Последняя битва».

Фото AdMedia, Global Look Press

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