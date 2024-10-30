Кто родился 30 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 октября.
Иван Филиппович Янковский — российский актер театра и кино. Родился 30 октября 1990 года в Москве. Сегодня ему исполняется 34 года. Иван — представитель известной актерской династии. Одной из самых ярких работ артиста за последнее время стала роль Вовы Адидаса в «Слове пацана. Кровь на асфальте». Также Янковский сыграл в известном сериале «Топи», фильмах «Чемпион мира», «Союз спасения», «Дама Пик», «Огонь» и др.
Клеманс Поэзи — французская актриса и модель. Родился 30 октября 1982 года в Л'Э-ле-Роз, Франция. Сегодня ей исполняется 42 года. Самая известная роль актрисы — красивая волшебница Флер Делакур в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Также Клеманс снялась в популярном фильме «Залечь на дно в Брюгге».
Кто еще родился 30 октября
Джанель Пэрриш (1988) — американская актриса и певица.
Анастасия Люкин (1989) — американская гимнастка, олимпийская чемпионка.
Сара Картер (1980) — канадская актриса, кинорежиссер и сценарист.
Людмила Рогачева (1966) — советская легкоатлетка, серебряный призер олимпийских игр, тренер.
Диего Марадона (1960 — 2020) — аргентинский футболист, звезда мирового футбола.
Клод Лелуш (1937) — французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер, продюсер.
Николай Огарков (1917 — 1994) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
Дмитрий Устинов (1908 — 1984) — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.
Ангелика Кауфман (1741 — 1807) — швейцарская художница.
Джон Адамс (1735 — 1826) — 2-й президент США (1797-1801), американский политический и государственный деятель.