Кто родился 31 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 октября.

Анатолий Папанов

Анатолий Дмитриевич Папанов — советский актер театра и кино, театральный педагог и режиссер, Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны. Родился 31 октября 1922 года в Вязьме. Известность ему принесли роли в популярных фильмах «Берегись автомобиля», «Служили два товарища», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Холодное лето пятьдесят третьего». Всего фильмография актера насчитывает более 60 картин. Не стало Анатолия в 1987 году.

Роб Шнайдер

Роберт Майкл Шнайдер — американский комедийный актер, сценарист, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 31 октября 1963 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Актер приобрел большую популярность после исполнения главной роли в фильме «Мужчина по вызову».

Фото Jonathan Short, Zuma, Global Look Press

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