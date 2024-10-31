Кто родился 31 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 октября.
Анатолий Дмитриевич Папанов — советский актер театра и кино, театральный педагог и режиссер, Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны. Родился 31 октября 1922 года в Вязьме. Известность ему принесли роли в популярных фильмах «Берегись автомобиля», «Служили два товарища», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Холодное лето пятьдесят третьего». Всего фильмография актера насчитывает более 60 картин. Не стало Анатолия в 1987 году.
Роберт Майкл Шнайдер — американский комедийный актер, сценарист, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 31 октября 1963 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Актер приобрел большую популярность после исполнения главной роли в фильме «Мужчина по вызову».
Питер Джексон (1961) — новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.
Заха Хадид (1950 — 2016) — британский архитектор арабского происхождения, представительница деконструктивизма.
Раиса Рязанова (1944) — советская и российская актриса, Народная артистка РФ.
Гавриил Попов (1936) — советский экономист и российский политик, первый мэр Москвы (1991-1992).
Жан Амери (1912 — 1978) — австрийский писатель, журналист, кинокритик.
Джоан Робинсон (1903 — 1983) — английский экономист и общественный деятель.
Лиддел Гарт (1895 — 1970) — английский военный историк и теоретик.
Карл Вейерштрасс (1815 — 1897) — немецкий математик, академик
Джон Китс (1795 — 1821) — английский поэт-романтик.
Ян Вермеер (1632 — 1675) — голландский живописец.