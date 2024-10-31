Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто сегодня родился 31 октября: у кого из звезд день рождения 31 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 31 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Анатолий Папанов
Фото Игорь Гневашев, Russian Look, Global Look Press
Роб Шнайдер
Фото Jonathan Short, Zuma, Global Look Press
1/2
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 октября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 31&nbsp;октября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 31 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Анатолий Папанов

Анатолий Дмитриевич Папанов — советский актер театра и кино, театральный педагог и режиссер, Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны. Родился 31 октября 1922 года в Вязьме. Известность ему принесли роли в популярных фильмах «Берегись автомобиля», «Служили два товарища», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Холодное лето пятьдесят третьего». Всего фильмография актера насчитывает более 60 картин. Не стало Анатолия в 1987 году.

Роб Шнайдер

Роберт Майкл Шнайдер — американский комедийный актер, сценарист, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 31 октября 1963 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 61 год. Актер приобрел большую популярность после исполнения главной роли в фильме «Мужчина по вызову».

Роб Шнайдер
Фото Jonathan Short, Zuma, Global Look Press

Кто еще родился 31 октября

  • Питер Джексон (1961) — новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.

  • Заха Хадид (1950 — 2016) — британский архитектор арабского происхождения, представительница деконструктивизма.

  • Раиса Рязанова (1944) — советская и российская актриса, Народная артистка РФ.

  • Гавриил Попов (1936) — советский экономист и российский политик, первый мэр Москвы (1991-1992).

  • Жан Амери (1912 — 1978) — австрийский писатель, журналист, кинокритик.

  • Джоан Робинсон (1903 — 1983) — английский экономист и общественный деятель.

  • Лиддел Гарт (1895 — 1970) — английский военный историк и теоретик.

  • Карл Вейерштрасс (1815 — 1897) — немецкий математик, академик

  • Джон Китс (1795 — 1821) — английский поэт-романтик.

  • Ян Вермеер (1632 — 1675) — голландский живописец.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Бриллиантовая рука&raquo;. 9 лучших советских комедий по мнению зрителей
Новости холдинга
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Небензя осудил организованное Западом заседание СБ ООН по Украине
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы, «Зенит» ищет новый клуб для Артура, «Краснодар» может взять Марсело. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Опубликованы кадры подбитой техники ВСУ в районе освобожденного Селидово
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу