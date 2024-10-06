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Кто сегодня родился 6 октября: у кого из звезд день рождения 6 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 6 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Йоан Гриффит
Фото IPA, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 октября.

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Йоан Гриффит

Йоан Гриффит — английский актер. Родился 6 октября 1973 года в Лвидкоеде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Наибольшую известность получил как исполнитель роли морского офицера Хорнблауэра в одноименном многосерийном телефильме. Также актер известен по фильмам: «Фантастическая четверка», «Уайльд», «Тайна Мунакра», «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера», «Титаник», «Король Артур», «Санктум» и др.

Элизабет Шу

Элизабет Шу — американская актриса. Родилась 6 октября 1963 года в Делавэре, США. Сегодня ей исполняется 61 год. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Парень-каратист», «Линк», «Приключения приходящей няни», «Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3», «Покидая Лас-Вегас», «Святой» и «Невидимка».

Элизабет Шу
Фото Cover Images, Keystone Press Agency

Кто еще родился 6 октября

  • Эмили Мортимер (1971) — английская актриса;

  • Екатерина Градова (1946 — 2021) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР;

  • Александр Шилов (1943) — советский и российский художник, график, академик, Народный художник СССР;

  • Юозас Будрайтис (1940) — советский и литовский актер театра и кино, Народный артист Литвы;

  • Тур Хейердал (1914 — 2002) — норвежский путешественник, этнограф и археолог;

  • Верико Анджапаридзе (1900 — 1987) — советская и грузинская актриса театра и кино, Народная артистка СССР;

  • Шарль Ле Корбюзье (1887 — 1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры, художник;

  • Реджинальд Фессенден (1866 — 1932) — канадский и американский изобретатель;

  • Луи-Филипп I (1773 — 1850) — король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля;

  • Франциск Смуглевич (1745 — 1807) — польский художник.

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