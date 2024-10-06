Кто родился 6 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 октября.

Йоан Гриффит

Йоан Гриффит — английский актер. Родился 6 октября 1973 года в Лвидкоеде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Наибольшую известность получил как исполнитель роли морского офицера Хорнблауэра в одноименном многосерийном телефильме. Также актер известен по фильмам: «Фантастическая четверка», «Уайльд», «Тайна Мунакра», «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера», «Титаник», «Король Артур», «Санктум» и др.

Элизабет Шу

Элизабет Шу — американская актриса. Родилась 6 октября 1963 года в Делавэре, США. Сегодня ей исполняется 61 год. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Парень-каратист», «Линк», «Приключения приходящей няни», «Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3», «Покидая Лас-Вегас», «Святой» и «Невидимка».

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