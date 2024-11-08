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Кто сегодня родился 8 ноября: у кого из звезд день рождения 8 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 8 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Ален Делон.
Фото Beitia Archives, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 ноября.

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Ален Делон

Ален Фабьен Морис Марсель Делон — французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 8 ноября 1935 года в Со, Франция. Считается кинозвездой и секс-символом 1960-х — 1980-х годов. Наибольшую известность Ален приобрел после фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Черный тюльпан». Не стало актера в августе 2024 года.

Ален Делон. Биография Алена Делона: от мясника до звезды французского кино

Олег Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист России. Родился 8 ноября 1960 года в Серпухове. Сегодня ему исполняется 64 года. Всесоюзную известность же ему принесла роль в фильме «Покровские ворота». Однако по-настоящему знаменитым его сделали роли в фильмах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник».

Олег Меньшиков.
Фото Алексей Майшев, Известия

Кто еще родился 8 ноября

  • Тара Рид (1975) — американская актриса.

  • Гордон Рамзи (1966) — британский шеф-повар, ведущий британских телешоу.

  • Гус Хиддинк (1946) — нидерландский футболист и тренер, Заслуженный тренер России.

  • Олег Борисов (1929 — 1994) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Дмитрий Язов (1924 — 2020) — советский военачальник, политик, Маршал Советского Союза.

  • Джек Килби (1923 — 2005) — американский инженер, создатель первой интегральной микросхемы, Нобелевский лауреат.

  • Маргарет Митчелл (1900 — 1949) — американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесенные ветром».

  • Алексий I (1877 — 1970) — патриарх Московский и всея Руси.

  • Вера Комиссаржевская (1864 — 1910) — русская актриса.

  • Брэм Стокер (1847 — 1912) — ирландский писатель, автор романа «Дракула».

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