Кто родился 8 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 ноября.

Ален Делон

Ален Фабьен Морис Марсель Делон — французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 8 ноября 1935 года в Со, Франция. Считается кинозвездой и секс-символом 1960-х — 1980-х годов. Наибольшую известность Ален приобрел после фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Черный тюльпан». Не стало актера в августе 2024 года.

Олег Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист России. Родился 8 ноября 1960 года в Серпухове. Сегодня ему исполняется 64 года. Всесоюзную известность же ему принесла роль в фильме «Покровские ворота». Однако по-настоящему знаменитым его сделали роли в фильмах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник».

Фото Алексей Майшев, Известия

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