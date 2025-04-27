Психолог ответила, почему быть «бежевой мамой» опасно для ребенка

Практический психолог Любовь Полякова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, кто такие «бежевые мамы», чем вызван повышенный интерес к ним, и почему этот стиль жизни не безопасен.

По ее словам, «Бежевые мамы» — неофициальный термин, который описывает мам, стремящихся к идеальной, спокойной, эстетичной картинке материнства. У них все «в одной гамме»: и интерьер, и игрушки, и даже ребенок, желательно — в нюдовой пижамке из органического хлопка.

«Это не столько стиль одежды, сколько стиль жизни. Меньше ярких раздражителей, меньше пластика, больше «осознанности», «чистого фона» и «естественности». Ребенку — деревянную лошадку и тактильную книжку, маме — пастельный лонгслив и минимализм в эмоциях», — сказала эксперт.

Психолог также выделила несколько плюсов «бежевого материнства»:

уютная и спокойная атмосфера дома, без визуального шума и бардака;

акцент на натуральность, экологичность и осознанность;

родители стараются быть внимательными, спокойными, избегают криков и яркого проявления эмоций.

Несмотря на красивую картинку в социальных сетях, которые транслируют «бежевые мамы», у такого материнства все же есть ряд тревожных минусов. Например, ограниченное сенсорное развитие. Ведь в первые годы жизни ребенку важно пробовать, трогать, видеть разное — цвета, текстуры, звуки, эмоции. А в «бежевом» мире этого самого «разного» как раз и нет. Все одинаково: мягкое, светлое, нейтральное. Такое окружение может снизить интерес к исследованию мира, замедлить развитие воображения, любопытства, логики и фантазии.

«Эмоции — под запретом. В эстетике «бежевого материнства» не вписываются истерики, капризы, злость. В «бежевой» реальности все должно быть гармонично. Эмоции стираются не только со стен, но и с лиц. Преобладает только внешнее спокойствие. А ребенку нужны живые реакции, яркие проявления чувств — чтобы учиться самому их распознавать и выражать», — сказала психолог.

Еще один минус — меньше свободы, чем кажется. Бежевый стиль жизни зачастую переходит за границы просто эстетики и начинает диктовать, какой «должна быть» мама, и что «приемлемо» для ребенка. Появляется больше правил и ограничений. Нет места для исследования, ошибок, хаоса, которые так важны ребенку для развития.

«Является ли стиль «бежевых мам» вредным? Нет, если рядом с нейтральным интерьером в жизни ребенка есть яркие игрушки, новые впечатления и много общения с родителями. А если этот стиль строится только на ограничениях и полном спокойствии, тогда стоит задуматься: а даю ли я своему ребенку возможность гармонично развиваться?», — прокомментировала специалист.

Она подчеркнула, что стиль — это не замена живому контакту. Никакой деревянный кубик не заменит маминого смеха, папиного внимания и бабушкиных крепких объятий. Дети учатся быть людьми через эмоции, даже через хаос и шум. А когда все приглушенно — и звуки, и краски, и чувства — у них просто нет материала, на котором можно строить себя.