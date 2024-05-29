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Купальный сезон в центральной России открыт: где можно купаться
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:30

1 мин.

В центральной России начался купальный сезон

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Зона отдыха у водоема в Москве.
Фото istockphoto.com/invizbk
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Купальный сезон в центральной России можно считать открытым. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, верхний слой воды большинства рек в Подмосковье уже прогрелся до 18°С, а на реке Москва у Звенигорода до +19°С.

«Это нижний передел комфорта, а значит, можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», — сказал Тишковец в разговоре с ТАСС.

Эксперт также напомнил, что столичный Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах отдыха: Тропарево и Большой городской пруд, а также Черное озеро в Зеленограде.

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