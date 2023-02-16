0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 16:00

Lego представили набор BTS Dynamite в честь культовой корейской группы

Ольга Стрельникова
Фото Из открытых источников.
Telegram Дзен

Компания Lego официально представила набор BTS Dynamite по мотивам клипа популярной южнокорейской группы. Сет включает 749 деталей, с помощью которых можно воссоздать все сцены из видеоролика: в пончиковой, в музыкальном магазине, на фоне фургона с мороженым и баскетбольного кольца с граффити. Также в набор входят мини-версии участников группы: Джина, РМ, Шуги, Чимина, Джей-Хоупа, Ви, Чонгука. Они запечатлены в образах из клипа, который уже набрал более 1,6 миллиарда просмотров.

Набор BTS Dynamite разработан компанией совместно с поклонниками бойз-бенда. Проект Lego Ideas позволяет любому желающему предложить свою концепцию. Если она получит необходимый рейтинг аудитории, компания готова претворить идею в жизнь, как и случилось с BTS Dynamite.

Стоимость набора — 99 долларов. Приобрести его можно будет уже в марте.


У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Увлечения
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Подростки из школы бизнеса подготовят эксклюзивный проект для «СЭ»

Психолог рассказала о 5 полезных свойствах видеоигр для детей