Lego представили набор BTS Dynamite в честь культовой корейской группы

Компания Lego официально представила набор BTS Dynamite по мотивам клипа популярной южнокорейской группы. Сет включает 749 деталей, с помощью которых можно воссоздать все сцены из видеоролика: в пончиковой, в музыкальном магазине, на фоне фургона с мороженым и баскетбольного кольца с граффити. Также в набор входят мини-версии участников группы: Джина, РМ, Шуги, Чимина, Джей-Хоупа, Ви, Чонгука. Они запечатлены в образах из клипа, который уже набрал более 1,6 миллиарда просмотров.

Набор BTS Dynamite разработан компанией совместно с поклонниками бойз-бенда. Проект Lego Ideas позволяет любому желающему предложить свою концепцию. Если она получит необходимый рейтинг аудитории, компания готова претворить идею в жизнь, как и случилось с BTS Dynamite.

Стоимость набора — 99 долларов. Приобрести его можно будет уже в марте.