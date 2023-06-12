Логопед рассказала, как качество пищи ребенка может повлиять на его речь

Логопед-дефектолог Светлана Каткова рассказала «СЭ», как качество пищи ребенка может повлиять на его речь. «Несомненно, качественное питание и правильно подобранные нутриенты важны для здоровья любого человека. Но то, что ест малыш, имеет большое значение не только для его здоровья, но и для развития речи», — предупредила специалист. По ее словам, с момента рождения ребенок начинает осваивать одну из базовых потребностей — пищевую. «Уже с первых дней жизни в процессе вскармливания ребенок начинает подготовку к речи: во время сосания тренируется дыхание и круговая мышца рта, которая отвечает за произношение многих звуков», — пояснила специалист.

Следующий этап наступает ближе к шести месяцам, когда питание совершенствуется и усложняется, вводится прикорм — кашеобразная, однородная пища в виде пюре. Это помогает дополнительно активизировать мышцы языка. «С глотанием более густой пищи начинается тренировка корня языка и мягкого неба, что подготавливает речевой аппарат ребенка к произношению губно-зубных и заднеязычных звуков. Затягивать с кормлением только такой пищей, как и с сосанием бутылочек и сосок, не стоит», — подчеркнула Светлана Каткова.

Как отметила логопед, для произношения более сложных звуков нужно тренировать язык и другие мышцы, находящиеся в ротовой полости. Поэтому к 10-12 месяцам в рацион малыша вводится твердая пища. С ее помощью он будет учится жевать, тренировать и координировать мышцы, необходимые для произношения звуков. «Именно в этом возрасте малыш начинает говорить свои первые слова. Если вы хотите, чтобы речевое развитие вашего ребенка происходило своевременно и без особых проблем, следите за его рационом и качеством питания», — резюмировала Светлана Каткова.

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