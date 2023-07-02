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Сегодня, 10:35

Логопед рассказала, как развить мелкую моторику у детей

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ребенок с конструкторов.
Фото Freepik/freepik
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Логопед-дефектолог Светлана Каткова рассказала «СЭ», как развить мелкую моторику у детей. «Весь дошкольный период дети с развитием мелкой моторики подготавливают руку к удержанию ручки и аккуратному письму», — пояснила специалист. Например, около года ребенок должен перекладывать предметы из одной руки в другую, пользоваться указательным жестом, стучать предметом о предмет (пластиковыми мисками или ишрушками). В возрасте двух лет — попадать в узкое отверстие мелким предметом, например, изюминкой в горлышко бутылочки.

К двум-трем годам логопед порекомендовала следующие упражнения: расстегивать и застегивать молнию, бросать теннисный мячик, подняв руку над головой, выбирать по одной горошине или фасольке из кучки песка или муки, сортировать мелкие детали по одной, рвать бумагу (салфетку), наматывать толстый шнурок на руку или нитку на клубок. Полезно для развития мелкой моторики строить башню из двух, пяти, потом восьми кубиков, учиться одевать колечки на палочку, собирать пирамидку, чертить на бумаге и рисовать круги, переливать воду из сосуда в сосуд с широкими горлышками, самостоятельно кушать ложкой и снимать одежду, сгибать аккуратно листок бумаги пополам, разворачивать конфету, открывать спичечный коробок, лепить шарики и колбаски из мягкого пластилина. «Ближе к четырем годам для развития мелкой моторики ребенку нужно начинать отрабатывать другие навыки, например: перелистывать страницы в книге, резать бумагу детскими безопасными ножницами, соединять на бумаге две точки, самостоятельно мыть и вытирать руки, учиться поворачивать ключ», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, что делать, если ребенок долго не говорит.

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