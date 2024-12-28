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Маркетолог объяснила, почему россияне тратят на гадалок больше денег, чем на еду
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

2 мин.

Маркетолог объяснила, почему россияне тратят на гадалок больше денег, чем на еду

Мария Задорожная
Автор
Гадание и магические атрибуты
Фото Siarhei Khaletski, iStock
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По данным ВЦИОМ рынок оккультных услуг в России вырос в 20 раз. На работу эзотериков в 2024 году россияне потратили больше, чем на еду. Если траты на продукты питания составили 2 трлн рублей, то на астрологов, нумерологов, тарологов люди потратили 2,4 трлн рублей. При этом значительно вырос спрос на тарологов на новогодних корпоративах. В эксклюзивной беседе с «СЭ» маркетолог Надежда Александрова рассказала, почему граждане страны стали больше тратиться на услуги магов, гадалок и экстрасенсов.

«Стоит отметить общий контекст событий в уходящем 2024 году. Это острый кризис в мировой экономике, политике, нарастание политической напряженности. У людей возрастает тревожность, стресс становится постоянным спутником жизни. Люди боятся за настоящее и будущее и хотят получить ответы на волнующие их вопросы. Это нормальная ситуация для кризиса, когда старые ценности нуждаются в переосмыслении, а новые еще не сформировались», — сказала эксперт.

По словам маркетолога, люди подсознательно тянутся к тем специалистам, которые дают готовые подсказки и решения. При этом россияне не хотят брать ответственность за свою жизнь и решения. Запросы к эзотерикам касаются практически всех сфер жизни: работа и карьерный рост, личная жизнь, здоровье и отпуск. Люди хотят знать благоприятные даты для заключения брака и сделок с недвижимостью, получать подсказки от Вселенной на месяц и на день. Выбор в пользу эзотериков очевиден, ведь они в большинстве своем не заставляют клиента принимать решения самостоятельно, а дают готовые расклады и прогнозы, которые человек использует, как подсказку и подтверждение правильности своих действий.

«Скорее всего, рынок эзотерики ожидает еще больший рост в 2025 году. Сейчас по статистике в эффективность эзотерики верит каждый четвертый россиянин. Вот только людям самим придется решать, отдавать ли решение жизненных задач на откуп астрологов, тарологов, нумерологов, шаманов и магов, либо брать ответственность за свою жизнь в свои руки», — подытожила Александрова.

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