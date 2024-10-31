Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Медицинский психолог перечислила признаки СДВГ у детей
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Медицинский психолог перечислила признаки СДВГ у детей

Мария Задорожная
Автор
Активный ребенок и его мать
Фото fizkes, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Медицинский психолог Ирина Бабкина в беседе с «СЭ» рассказала, какие признаки могут указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка.

По ее словам, у детей расстройство проявляется намного заметнее, чем у взрослых. Так на СДВГ указывает недостаток внимания, то есть ребенок постоянно отвлекается на любые посторонние вещи, трудно следует инструкциям.

Также к признакам расстройства Бабкина отнесла постоянное движение, проблемы с усидчивостью, особенно в учебных учреждениях, склонность действовать по первому побуждению и трудности с ожиданием своей очереди.

Кроме того, указывать на СДВГ могут и снижение успеваемости, проблемы с выполнением домашних заданий и невозможность сосредоточиться на задаче, так как ребенок не видит деталей.

Что спросить у&nbsp;ребенка. 15 вопросов, которые стоит задать ребенку, чтобы узнать его получше
Дети
Психология
Новости холдинга
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Баскетболист Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу