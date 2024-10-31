Медицинский психолог перечислила признаки СДВГ у детей

Медицинский психолог Ирина Бабкина в беседе с «СЭ» рассказала, какие признаки могут указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка.

По ее словам, у детей расстройство проявляется намного заметнее, чем у взрослых. Так на СДВГ указывает недостаток внимания, то есть ребенок постоянно отвлекается на любые посторонние вещи, трудно следует инструкциям.

Также к признакам расстройства Бабкина отнесла постоянное движение, проблемы с усидчивостью, особенно в учебных учреждениях, склонность действовать по первому побуждению и трудности с ожиданием своей очереди.

Кроме того, указывать на СДВГ могут и снижение успеваемости, проблемы с выполнением домашних заданий и невозможность сосредоточиться на задаче, так как ребенок не видит деталей.