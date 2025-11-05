Когда смотреть метеорный поток Леониды

В ночь на 18 ноября россияне смогут наблюдать фантастическую картину. Именно в этот день своего пика активности достигнет метеорный поток Леониды. При ясной погоде станет видно до 15 «падающих звезд» в час. Об этом сообщило издание «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу «Московского планетария».

«Метеорный поток Леониды в 2025 году достигнет своего пика в ночь с 17 на 18 ноября. Ожидается около 15 метеоров в час в зените», — рассказали представители планетария.

Источником «звездного потока» служат остатки кометы 55Р/Темпеля — Туттля. Яркие небесные вспышки — метеоры — возникают, когда кометная пыль сгорает в атмосфере. Поток активен ежегодно с 6 по 30 ноября, он достигает пика активности в середине месяца.

Астрономы предупреждают: чтобы насладиться зрелищем в полной мере, необходимо чистое, безоблачное небо.