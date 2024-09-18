Метеоролог сообщила, когда в Москву придут первые заморозки

Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Телеграм-канале рассказала, когда в Москве случатся первые осенние заморозки. По ее словам, уже в эти выходные (21-22 сентября) в регион начнет проникать арктический воздух.

Эксперт опубликовала график температурных колебаний и отметила, что в эти выходные на уровне 1,5 км температура воздуха понизится до отрицательных значений.

«Это дает основание считать, что в столичном регионе возможны заморозки. Это будут первые заморозки осени 2024 года. Планируя на выходные поездки на природу, следует учесть перемены в погоде», — написала специалист.

Согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра России, в Москве в ночь с 22 на 23 сентября температура опустится до -1...+4 °C. Ожидается переменная облачность без осадков.