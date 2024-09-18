Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Метеоролог сообщила, когда в Москву придут первые заморозки
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:35

1 мин.

Метеоролог сообщила, когда в Москву придут первые заморозки

Мария Задорожная
Автор
Московские небоскребы
Фото Andrey Danilovich/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Телеграм-канале рассказала, когда в Москве случатся первые осенние заморозки. По ее словам, уже в эти выходные (21-22 сентября) в регион начнет проникать арктический воздух.

Эксперт опубликовала график температурных колебаний и отметила, что в эти выходные на уровне 1,5 км температура воздуха понизится до отрицательных значений.

«Это дает основание считать, что в столичном регионе возможны заморозки. Это будут первые заморозки осени 2024 года. Планируя на выходные поездки на природу, следует учесть перемены в погоде», — написала специалист.

Согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра России, в Москве в ночь с 22 на 23 сентября температура опустится до -1...+4 °C. Ожидается переменная облачность без осадков.

Метеочувствительность. Метеозависимость: причины и последствия
Новости холдинга
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ