Московский марафон состоится в Москве 17 сентября

В Москве 17 сентября 2023 года пройдет ежегодный Московский марафон. При этом забег на 42,2 км отметит 10-летний юбилей. По этому поводу организаторы пообещали устроить праздник.

Вместе с марафонской дистанцией состоится забег-спутник на 10 км и эстафета. Принять участие смогут и дети, для которых будут открыты дистанции на 400 или 800 метров.

Маршрут марафона пройдет по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду. Участники побегут мимо Большого театра, Политехнического музея, Кремля, Храма Христа Спасителя и других достопримечательностей.