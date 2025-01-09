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Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира

Мария Задорожная
Автор
Достопримечательности Москвы
Фото Mordolff, iStock
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По информации проекта Numbeo, который занимается формированием рейтинга городов по стоимости жизни каждые полгода, Москва поднялась за год на 30 пунктов среди самых дорогих городов мира. Так в начале 2024 года столица России занимала 280-е место, а к началу 2025 года — 250-е место.

Что касается тройки лидеров, то по индексу стоимости жизни здесь расположились сразу три швейцарских города: Цюрих, Лозанна и Женева. Ниже идет Нью-Йорк, а за ним снова швейцарские Базель и Берн. Если обратиться к соседним местам, то Москву немного опережают южноафриканские Кейптаун и Претория, а чуть ниже расположились Найроби и Баку.

Рейтинг проекта базируется на анализе стоимости продуктов, заведений отдыха, коммунальных услуг и транспортных средств. Не берутся в расчет расходы на проживание.

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