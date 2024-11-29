На катке ВДНХ состоится праздничное открытие зимнего сезона

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29 ноября с 18:00 до 22:00 и 30 ноября с 19:00 до 22:00 пройдет праздничное открытие зимнего сезона на катке ВДНХ «Зимние узоры», которое будет организовано под руководством известной российской фигуристки, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.

Церемония открытия зимнего сезона начнется с представления балета «Дыхание зимы», специально созданного к этому событию. Затем ведущие познакомят зрителей с великими русскими писателями, которые вдохновлялись волшебницей Зимой.

Фото Пресс-служба ВДНХ

Оба дня гостей ждут показательные выступления звездных фигуристов, а также увлекательные мастер-классы. Одним из самых ярких моментов открытия станет ледовое представление «Как Князь Сокол с Зимушкой договаривался», которое погрузит зрителей в атмосферу зимней сказки.

Вход на зрительские трибуны будет бесплатным по предварительной регистрации на сайте катка.