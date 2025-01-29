На ВДНХ пройдет масштабная программа в честь китайского Нового года

На ВДНХ отметят китайский Новый год в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве», который проводится в рамках Годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах. В честь праздника для гостей подготовили масштабную программу: вечеринка на катке, экскурсии, мастер-классы по цигуну и не только.

1 февраля с 17.00 до 21.00 на катке ВДНХ пройдет анимационная вечеринка «Новый год в китайском стиле: «Поймай удачу дракона». Фишкой мероприятия станет танцевальный номер с участием сказочного дракона — одного из главных символов китайской культуры.

Также 1 и 2 февраля в рамках проекта «Зима в Москве» на площадке между павильоном №1 «Центральный» и памятником В.И. Ленину состоится тематическое мероприятие с завораживающим шоу и флешмобом-змейкой, который символизирует связь культур и народов России и Китая. Мероприятия пройдут четыре раза в день в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

В Музее славянской письменности «Слово» пройдет тематическая экскурсия с мастер-классом. Ее участники познакомятся со стилем китайской живописи гохуа и нарисуют бамбук.

В павильоне № 574 пройдут мастер-классы по комплексам оздоровительного цигуна, даоиня и благородной игры в го.

Фото Пресс-служба ВДНХ

Кроме того, в этот день пройдут экскурсии-лекции в ИМК «Буран». Гостям расскажут, как люди будут отмечать Новый год при колонизации других небесных тел, как развивалась пилотируемая космонавтика Китая и как гипотетически могут встречать Новый год инопланетяне.

Театр сказок на ВДНХ с 1 по 16 февраля будет проводить специальные показы интерактивного спектакля «Драконыч в сказочной кругосветке». А колесо обозрения и многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» 1 февраля проведет масштабный праздник с уличными представлениями, шествием с гигантским драконом, театральными зарисовками и анимационной программой для детей. В 18.00 гостей ждет праздничное световое шоу.

Фото Пресс-служба ВДНХ

Помимо прочего, 6 февраля на катке ВДНХ пройдет акция «Калейдоскоп чудес». Желающие смогут вытянуть из волшебного бокса конверт с предсказанием на 2025 год. Предсказание позволит принять участие в беспроигрышной лотерее. Среди призов: скидки и новогодние подарки от объектов и партнеров Выставки.

Подробную информацию о всех мероприятиях можно узнать на официальном сайте ВДНХ.