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Назван самый популярный город для семейного новогоднего отдыха
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Назван самый популярный город для семейного новогоднего отдыха

Мария Задорожная
Автор
Новогодний город
Фото Julia Klueva, iStock
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Самым популярным городом для семейного отдыха в Новый год оказался город-курорт Сочи. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование популярного туроператора.

Так на Сочи приходится 55% бронирований, сделанных туристами с семьями на новогодние каникулы. Спросом пользуются отели, гостиницы и другие апартаменты как на Красной Поляне, так и у моря, например, в Адлерском и Имеретинском районах.

«21% семейных туристов проведут часть новогодних каникул в горах, часть на побережье. Не более 5% семей с детьми на сегодняшний день выбрали размещение в отелях Имеретинки и Адлера, при этом планируют ездить кататься в горы», — говорится в публикации.

Также отмечается, что на втором и третьем местах по популярности среди семейных путешественников оказались Москва (16% бронирований) и Санкт-Петербург (7%). А замыкают пятерку лидеров Казань и Карелия.

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