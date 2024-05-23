Названа беговая столица России по итогам полумарафона «Забег.РФ»

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По итогам прошедшего 19 мая полумарафона «ЗаБег.РФ» беговой столицей России впервые признали Магадан. Участники магаданского забега суммарно преодолели более 3,8 тысячи километров, что стало лучшим результатом среди других городов. Второе место в зачете занял Нижний Новгород, третье — Липецк.
«Магадан шел к званию Беговой столицы уже 4 года! Каждый раз им совсем немного не хватало до первого места, и, наконец-то, вот она — победа! Несмотря на суровые погодные условия. Поздравляем участников, организаторов, волонтеров, пейсмейкеров и всех, кто принимал участие в «ЗаБег.РФ» в Магадане», — подчеркнула руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.
Теперь Магадан получит переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет. Награду городу вручат на Петербургском международном экономическом форуме с участием Министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя проекта Ксении Шойгу.
Отметим, что ранее беговой столицей России по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» дважды становилась Казань. Также в этом списке числится Владивосток, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Липецк.