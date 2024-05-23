Названа беговая столица России по итогам полумарафона «Забег.РФ»

По итогам прошедшего 19 мая полумарафона «ЗаБег.РФ» беговой столицей России впервые признали Магадан. Участники магаданского забега суммарно преодолели более 3,8 тысячи километров, что стало лучшим результатом среди других городов. Второе место в зачете занял Нижний Новгород, третье — Липецк.

«Магадан шел к званию Беговой столицы уже 4 года! Каждый раз им совсем немного не хватало до первого места, и, наконец-то, вот она — победа! Несмотря на суровые погодные условия. Поздравляем участников, организаторов, волонтеров, пейсмейкеров и всех, кто принимал участие в «ЗаБег.РФ» в Магадане», — подчеркнула руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

Теперь Магадан получит переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет. Награду городу вручат на Петербургском международном экономическом форуме с участием Министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя проекта Ксении Шойгу.

Отметим, что ранее беговой столицей России по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» дважды становилась Казань. Также в этом списке числится Владивосток, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Липецк.