Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Названа дата и место проведения фестиваля «Алые паруса 2024»
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

Названа дата и место проведения фестиваля «Алые паруса 2024»

Мария Маковей
Автор
Фестиваль «Алые паруса»
Фото David_Bokuchava/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В 2024 году главный фестиваль выпускников «Алые паруса» пройдет 28 июня в очном формате, но при условии отсутствия каких-либо эпидемиологических изменений, передает «СЭ».

Место проведения праздника не изменилось. Им традиционно будут Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Дворцовая набережная, расположенная в центре города по левому берегу Невы, а также Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.

Кроме того, стала известна тема предстоящего шоу. В этом году лейтмотивом фестиваля станет Год семьи.

Самые красивые набережные Москвы: где погулять вдоль Москвы реки. 15 самых красивых набережных Москвы
Развлечения
1
0
Новости холдинга
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Шольц назвал неприемлемой вечеринку с нацистскими лозунгами
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем