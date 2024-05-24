Названа дата и место проведения фестиваля «Алые паруса 2024»

В 2024 году главный фестиваль выпускников «Алые паруса» пройдет 28 июня в очном формате, но при условии отсутствия каких-либо эпидемиологических изменений, передает «СЭ».

Место проведения праздника не изменилось. Им традиционно будут Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Дворцовая набережная, расположенная в центре города по левому берегу Невы, а также Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.

Кроме того, стала известна тема предстоящего шоу. В этом году лейтмотивом фестиваля станет Год семьи.