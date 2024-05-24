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Названа самая востребованная у россиян курортная страна
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:30

1 мин.

Названа самая востребованная у россиян курортная страна

Мария Маковей
Автор
Парк Старой Гагры, Абхазия.
Фото 0shi/istockphoto.com
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Абхазия стала лидером рейтинга самых популярных курортных стран среди россиян и сместила с лидерской позиции Турцию, которая возглавляла рейтинг последние два года, пишет «Лента.ру».

Сообщается, что количество бронирований в июне 2024 года в Абхазии выросло в три раза по сравнению с прошлогодними показателями. А спрос россиян на заграничный пляжный отдых вырос на 80% в сравнении с 2023 годом.

Кроме того, в список востребованных у россиян курортных стран вошли Греция, Таиланд, ОАЭ, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы.

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