Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Названа самая высокооплачиваемая работа для пенсионеров в России
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:35

1 мин.

Названа самая высокооплачиваемая работа для пенсионеров в России

Мария Задорожная
Автор
Женщина разговаривает по телефону
Фото Eva-Katalin, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для российских пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков одной известной компании по поиску работы.

Так, работодатели предлагают по данной специальности в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что за год оклады стикеровщиков увеличились на 66 процентов.

Кроме того, еще одной высокооплачиваемой работой для соискателей-пенсионеров стали риэлторские услуги. Среднее предлагаемое зарплатное предложение по данной профессии составляет 124 236 рублей в месяц. Однако реальный доход риэлтора будет зависеть от процентов со сделок, премий и других факторов, отмечается в публикации.

Digital-профессии в&nbsp;2024 году. 5 востребованных цифровых профессий 2024 года

Деньги
Новости холдинга
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
Начались съемки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ